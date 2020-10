Italia, Lippi esalta Mancini: “Ha svolto un lavoro splendido, bravo a creare questo gruppo”

Marcello Lippi e il plauso a Roberto Mancini per il gran lavoro svolto finora sulla panchina dell’Italia.

L’ex commissario tecnico della Nazionale, campione del Mondo nel 2006, ai microfoni di Sky Sport, ha tessuto le lodi dell’ex tecnico del Manchester City che da quando ha preso in mano gli azzurri ha davvero fatto grandi cose.

“Il lavoro di Mancini è stato splendido, ha cominciato a convocare i giocatori giovani ancor prima che facessero il loro debutto in prima squadra. Fa un bel calcio, propositivo. Ci sono tanti giovani in Italia che stanno venendo fuori, anche negli altri sport, è di buon auspicio questo. Io potevo scegliere su un 60-65% di italiani, adesso si è capovolta la situazione ed è più difficile scegliere. Mancini è stato bravo a creare un gruppo di 20-25 giovani recuperandone anche altri come Caputo che sta facendo molto bene. E poi la squadra gioca bene. La Moldavia non era certo la più forte di tutte, ma improvvisare una squadra che si trova così bene non è facile”.