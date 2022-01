Italia, la lista dei 35 convocati di Mancini: torna Balotelli. Chance per Joao Pedro

La lista dei calciatori convocati dal CT dell'Italia Roberto Mancini. Da Balotelli all'assenza di Donnarumma. Esordio per Frattesi e Joao Pedro nella nazionale maggiore

La lista dei convocati per il maxi-stage in vista del mini torneo per le qualificazioni finali al Mondiale 2022 è stata ufficialmente stilata. Sono trentacinque i calciatori convocati dal commissario tecnico azzurro Roberto Mancini per gettare le fondamenta per un solido e sicuro passaggio del turno agli spareggi contro la Macedonia ed eventualmente una formazione tra Turchia e Portogallo. Tra i portieri salta all'occhio l'assenza di Gianluigi Donnarumma, mentre c'è l'esordio per Frattesi a centrocampo e di Joao Pedro in attacco.