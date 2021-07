Italia-Inghilterra, Rice amareggiato: “Devastato dalla sconfitta contro l’Italia”

Le parole del centrocampista inglese e del West Ham dopo la sconfitta pesante arrivata per l'Inghilterra in finale di Euro 2020

"È difficile esprimere a parole come mi sento questa sera. Ovviamente sono assolutamente devastato dal risultato di ieri sera e ho bisogno di tempo per elaborare l'enorme delusione che stiamo provando tutti. Avvicinarsi così tanto è straziante e so che tutti noi in tutto il paese stiamo soffrendo. Tuttavia, la più grande emozione che provo è l'orgoglio. Sono così orgoglioso di far parte di questa squadra. Nelle ultime cinque settimane ho trascorso il periodo migliore di tutta la mia vita e il viaggio che abbiamo fatto tutti insieme come giocatori, dirigenti, staff, tifosi e come nazione è stato speciale. È stato un vero onore rappresentare il nostro paese in un torneo importante e insieme abbiamo creato ricordi che dureranno tutta la vita. Vinciamo insieme e perdiamo insieme e, anche se oggi è doloroso, questo è solo l'inizio per questa squadra e torneremo più forti, più forti e pronti a ripartire. Grazie mille a tutti in tutto il paese per l'incredibile supporto durante l'intero torneo. Vedere tutti riunirsi come abbiamo accaduto nell'ultimo mese è stato fantastico e so che ci aspettano giorni fantastici. Abbiamo tutti fame di successi e il futuro è luminoso per questo gruppo!!!"