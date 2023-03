Italia-Inghilterra, Pessina: “Wembley? Provate emozioni che in pochi possono capire”

Matteo Pessina suona la carica. Il centrocampista del Monza ha parlato dal ritiro di Coverciano in cui la Nazionale di Roberto Mancini sta preparando la partita contro l' Inghilterra , in programma giovedì sera alle ore 20.45. Il match - valido per la prima sfida del Gruppo C delle qualificazioni ai prossimi Europei - si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del centrocampista azzurro.

"Siamo pronti per l'Inghilterra, la vogliamo preparare al meglio. La serata di Wembley è stata bellissima, abbiamo provato delle emozioni che solo pochi possono capire. Scalvini non ha bisogno di consigli, è un giovane-vecchio: dimostra in campo molti più anni di quanti ne ha. La Nazionale maggiore viene sempre vista come qualcosa di molto più in alto rispetto all'U21. Devi giocare le categorie nei professionisti prima di arrivarci. Sei già nell'ambiente a Coverciano con le giovanili ma non è la stessa cosa".