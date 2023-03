Italia-Inghilterra, Mancini: “Pareggio risultato giusto, serve tempo a Retegui”

"Il primo tempo è stato difficile ma nel secondo abbiamo dominato. Il pareggio sarebbe stato giusto. Iniziamo così e ci dispiace. Avevamo iniziato bene la ripresa, siamo stati alti con la squadra lasciando un punto di riferimento libero. Loro sui calci piazzati sono pericolosi e abbiamo concesso il primo per una disattenzione. Poi con il rigore è chiaro che la partita diventa più difficile. Ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo la salita. Retegui? E' un ragazzo che è arrivato qui ed ha lavorato con noi per tre giorni per preparare questa partita, gli serve tempo. Ha avuto difficoltà perché i difensori inglesi sono forti ma nel secondo tempo si è mosso meglio. Viene dall'Argentina, io credo abbia solo bisogno di tempo"