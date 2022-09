Italia-Inghilterra, Immobile non convocato: problema muscolare per l’attaccante

Altra tegola per l'Italia e Roberto Mancini: anche Ciro Immobile salterà la sfida contro l'Inghilterra, in programma alle ore 20:45 a San Siro. Gli azzurri affronteranno gli uomini di Southgate nella quinta giornata del Gruppo 3 di Nations League: in palio ci sono punti importanti per il primo posto nel girone, che garantisce l'accesso alle Final Four.