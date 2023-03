Italia-Inghilterra, Donnarumma: “Contro Malta per vincere. Napoli si merita tanto”

"Ripartiamo dal secondo tempo. Nel primo tempo troppo timidi e non possiamo lasciare spazio ad una squadra del genere. Si è vista la vera Italia nel secondo tempo ed abbiamo la consapevolezza di giocarcela con chiunque. Contro il Malta giochiamo per vincere. Abbiamo giovani interessanti e forti. Noi "vecchi" li stiamo facendo integrare bene ed il mister è bravissimo anche in questo. Pensiamo al presente, dobbiamo vincere adesso e poi riprendere con la Nations League. Napoli? Questo popolo si merita tanto, in questi due giorni ci hanno regalato tante emozioni. Sono contentissimo di rivedere la mia gente e avremmo voluto regalare loro una gioia questa sera. Nazionale? Penso all'Europeo adesso, poi vorrei arrivare fino in fondo in un Mondiale. Intanto qualifichiamoci a questo Europeo"