Italia, infortunio al polpaccio per Calabria: anche il terzino lascia il ritiro

Calabria ha già lasciato il ritiro azzurro e non sarà a disposizione di Mancini per la gara contro l'Irlanda del Nord

Si tratta di Davide Calabria, che venerdì sera contro la Svizzera è entrato in campo a dieci minuti dal novantesimo. Il calciatore, questa mattina ha effettuato una visita di controllo che ha evidenziato un problema al polpaccio. Si tratta del secondo stop della stagione per il difensore, le cui condizioni restano ancora da valutare. Calabria ha già lasciato il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione di Roberto Mancini per l'impegno di lunedì sera contro l'Irlanda.