Italia, il colore del successo: gli azzurri di Mancini ok col rosso ad Euro 2020

Un curioso comun denominatore caratterizza il cammino fin qui esaltante della Nazionale di Mancini ad Euro 2020: l'azzurro non è l'unico colore che conta a casa Italia in vista della finale di Wembley contro l'Inghilterra

L'Italia, dallo scorso 11 giugno, giorno della gara inaugurale della competizione continentale disputata contro la Turchia e vinta per 3-0, ha fin qui affrontato Nazionali la cui prima maglia ha come colore principale il "Rosso". Dal successo contro la selezione turca, passando per la Svizzera (anch'essa battuta 3-0) fino ad arrivare al match contro il Galles di Gareth Bale, sconfitto di misura per 1-0. Superata brillantemente e a punteggio pieno la fase a gironi di Euro 2020, per l'Italia del "Mancio" si è profilato l'ostacolo Austria (altra rossa nel cammino azzurro) in un match ostico e spigoloso conclusosi con il punteggio di 2-1 per gli azzurri dopo i tempi supplementari. Ai quarti di finale, la recente vittoria contro il Belgio del terzetto Lukaku-De Bruyne-Hazard, affermazione di prestigio contro una selezione che da tre anni occupa stabilmente il primato del ranking Fifa. Quindi il pass per la finale di Wembley ottenuto contro la Spagna, con Donnarumma che ipnotizza Morata e Jorginho che griffa il trionfo azzurro dagli undici metri dopo il pari maturato nel corso dei centoventi minuti della vibrante sfida tra l'Italia e le "Furie Rosse".