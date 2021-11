Italia, guai per Mancini: Immobile lascia il ritiro della Nazionale, c’è Scamacca

Nuovo stop per Ciro Immobile! L'attaccante azzurro, che oggi si è allenato a parte dopo essersi sottoposto a controlli, lascia il ritiro di Coverciano per infortunio. Al suo posto Mancini convoca Scamacca, in vista del match contro la Svizzera

Non cessano i problemi fisici all'interno della nazionale di Roberto Mancini, che venerdì 12 novembre affronterà la Svizzera nella sfida decisiva valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondial di Qatar 2022. Tante le defezioni in seno alla squadra azzurra, dopo il forfait di Pellegrini e Zaniolo che vanno a sommarsi all'assenza del centrocampista del PSG, Marco Verratti, ed ai dubbi sulle condizioni fisiche di Bonucci, Chiellini e Barella, il commissario tecnico azzurro perde anche Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, che già nelle scorse ore aveva lavorato a parte per un problema fisico, ha lasciato il ritiro di Coverciano. Per il numero undici della Nazionale Campione d'Europa, si tratta di un nuovo problema al polpaccio: precisamente al muscolo soleo della gamba sinistra come ha evidenziato l’esito degli esami odierni. Immobile lascia subito il ritiro dell’Italia e le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico della Lazio in vista della ripresa del campionato. Al suo posto in Nazionale, il ct Roberto Mancini convoca Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo.