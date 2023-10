Italia, Gravina: “Unito le forze con l’obiettivo di ospitare il miglior Europeo”

Euro 2032 a Italia e Turchia: il comunicato della Figc e le parole dei presidenti Gabriele Gravina e Mehmet Büyükekşi

Questa mattina l'ufficialità: l'Italia e la Turchia organizzeranno insieme l'Europeo 2032.

"L'Italia ospiterà, insieme alla Turchia, l'Europeo 2032: nel corso di una cerimonia che si è svolta oggi nella sede della Confederazione calcistica a Nyon, il Comitato Esecutivo UEFA ha assegnato il torneo in programma tra poco meno di 9 anni alla candidatura congiunta di FIGC e TFF, le Federazioni italiana e turca che, nel luglio scorso, avevano deciso di unire le forze", il comunicato diramato dalla Figc sul proprio sito di riferimento.

"Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla UEFA per aver concesso l'onore di ospitare EURO 2032 a due Paesi che condividono la cultura mediterranea - il commento dei presidenti di FIGC e TFF Gabriele Gravina e Mehmet Büyükekşi -. La Federcalcio italiana e la Federcalcio turca hanno unito le loro forze, con l'obiettivo di ospitare il miglior Campionato Europeo mai organizzato, costruendo nuovi ponti di amicizia e lasciando un contributo duraturo all'eredità del calcio. Nei prossimi anni, Italia e Turchia lavoreranno intensamente, con grande passione e impegno per offrire ai tifosi la migliore esperienza del Campionato Europeo, come sottolineiamo nel nostro motto Play as One".

"Nei prossimi nove anni, dunque, il Campionato Europeo di calcio percorrerà l’Europa da Nord a Sud, passando dal centro del continente: dopo l’edizione n. 17 del torneo in programma tra 8 mesi in Germania, infatti, attraverserà il Mare del Nord, direzione Regno Unito e Irlanda, alle quali è stata assegnata l'edizione 2028, per fare poi un'inversione completa di rotta, verso Sud, direzione Mediterraneo, dove arriverà nel 2032, destinazione Italia e Turchia, che avranno 5 sedi di gara per ciascun Paese.

Per il 2032, la Fase Finale dell'Europeo tornerà in Italia per la terza volta, dopo quelle del 1980, 8 squadre partecipanti e del 1968, 4 squadre partecipanti, entrambi con formule molto ridotte rispetto all'attuale Europeo a 24 squadre, mentre nell'edizione itinerante del 2020, disputata poi nel 2021, tra le 12 sedi europee c'era anche Roma (sede delle gare del girone e di un Quarto di Finale). La Turchia, che negli ultimi anni ha ospitato 2 finali di Champions (2003 e 2023), sarà per la prima volta sede dell'Europeo, inseguito ormai da 20 anni: si era già candidata infatti nel 2008 con la Grecia (furono scelte Austria e Svizzera), nel 2012 (finì in Polonia e Ucraina), nel 2016 (assegnato alla Francia). Anche l'Italia, tra l'altro, nelle stesse candidature 2012 e 2016 era rimasta tagliata fuori dalla votazione dell'Esecutivo.

IL DOSSIER ITALIANO - Nel dossier italiano sono state inserite dieci città, che rappresentano complessivamente il patrimonio culturale e artistico del Paese, che garantirà una 'fan experience' entusiasmante, e al tempo stesso la storia calcistica italiana, la sua tradizione e la sua passione. A supporto di un grande evento come l’Europeo, è stata poi messa in risalto la notevole esperienza del sistema calcistico italiano nell’organizzazione di grandi eventi (negli ultimi anni: EURO 2020, Nations League Finals 2021, Euro Under 21 2019, Finali di Champions 2009 e 2016, Finale di Europa League 2014, Finali di Champions Femminile 2016 e 2022). In tal senso, l’approccio previsto nel dossier ha incluso inoltre una scrupolosa attenzione al tema della sostenibilità degli eventi sportivi: dall’inclusione al rispetto dei diritti umani, dall’attenzione agli effetti del cambiamento climatico alle opportunità per le persone con disabilità.

Nella visione della FIGC, EURO 2032 rappresenterà inoltre una opportunità per lo sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture sportive del Paese, un evento in grado di contribuire all’accelerazione di processi già in atto in diverse città. Da un punto di vista sportivo, infine, un evento del genere permetterà di ampliare ulteriormente la base del movimento calcistico, attraverso progetti specifici che avvicinino ragazze e ragazzi al calcio", la nota in questione.

La delegazione italiana a Nyon è stata guidata dal Presidente federale e Vice Presidente UEFA Gabriele Gravina. Presenti il Segretario Generale Marco Brunelli, il Project Manager Euro 2032 Antonio Talarico e tutto il team che ha lavorato al dossier. Per la presentazione del dossier all’Esecutivo, la scelta della FIGC è andata sul Capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e la giornalista e conduttrice TV Ilaria D’Amico.

