Italia, Gravina: “Sorteggio Euro 2024? Con la Macedonia conto in sospeso”

"Il sorteggio poteva andare sicuramente meglio, ma anche peggio". Lo ha detto Gabriele Gravina . Il presidente della Figc si è espresso in merito al girone di qualificazione dell' Italia agli Europei 2024 dal palco dei Premi Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni, dove ha ricevuto un premio alla carriera. Azzurri nel Gruppo C con Inghilterra , Ucraina , Macedonia del Nord e Malta .

"Partiamo dal principio che le squadre di terza, quarta e quinta fascia sono cresciute tantissimo. Le gare andranno giocate tutte e sulla nostra pelle c'è ancora una ferita viva per via della sconfitta con la Macedonia del Nord. Il sorteggio, a mio avviso, resta positivo, perché incontrare l'Inghilterra, aiuta a mettere in sicurezza primo e secondo posto perché possiamo delineare un confine netto con le altre formazioni", le sue parole.

"Con l'Inghilterra abbiamo un conto aperto, ma devo dire che sono più preoccupati loro di noi. Poi con la Macedonia del Nord abbiamo un conto in sospeso. Tante discipline sportive stanno insediando la popolarità del calcio? Non siamo preoccupati di questo. Non investiamo sulla popolarità, sarebbe sbagliato strategicamente. Investiamo su un progetto di convivenza che vuol dire rispetto, condivisione e stare insieme per competere, mettere insieme le energie per centrare il miglior risultato possibile", ha concluso Gravina.