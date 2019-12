Italia, Gravina esalta Mancini: “Ha ridato entusiasmo, con lui si è creato subito un ottimo feeling. Il nostro progetto…”

Gabriele Gravina soddisfatto dell’entusiasmo che la gente ha mostrato nei riguardi della Nazionale azzurra.

L’Italia di Roberto Mancini ha riscosso un grande successo sia per l’elevata eleganza di gioco che ha impiantato il ct sia soprattutto per la qualità dell’intera rosa. Estremamente soddisfatto il presidente della Figc che, ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito.

“La realtà è stata più entusiasmante di ciò che pensavamo all’inizio di questa avventura. La Nazionale ha dato entusiasmo al Paese, e ha fatto riscoprire l’orgoglio di appartenenza ai colori azzurri e ha accelerato il progetto di riforma e politico della federazione. Ho capito che era la persona giusta appena ci siamo incontrati e da subito c’è stato un ottimo feeling. L’idea di valorizzare al meglio il talento dei nostri giovani e investire su di loro e sul bel gioco ci ha accomunato. Il calcio italiano ha una programmazione già impostata per i prossimi nove-dieci anni”.