Italia, Gigi Riva sicuro: “Gli stranieri hanno rovinato la Nazionale”

L'Italia scalda i motori in vista dell'impegno di domani sera contro l'Inghilerra: primo impegno per la qualificazione al prossimo Europeo. Proprio in vista della gara degli azzurri, in programma tra poco più di ventiquattro ore, l'ex attaccante Gigi Riva è intervenuto sulle colonne de "Il Messaggero" per analizzare i temi più caldi relativi alla Nazionale.