Italia-Germania, Mancini: “Convocati? Testeremo i giovani. Lazzari e Zaccagni…”

Le dichiarazioni di Roberto Mancini, tecnico dell'Italia, alla vigilia della gara di Nations League contro la Germania

"Il k.o. con l'Argentina è la prima volta in tre anni e mezzo che ci mettono sotto. La fiducia la sento, ma perdere non aiuta. Germania e Inghilterra sono due delle Nazionali più forti del mondo e le affrontiamo in un momento difficile. Abbiamo parecchie assenze e siamo costretti a cambiare e a testare giovani per avviare il nuovo ciclo che non comincia settembre, ma ora. Convocati? Molti non erano nelle condizioni di giocare. Erano sfatti fisicamente. Hanno bisogno di recuperare, avrei creato loro problemi anche per le partite di settembre. Qualcuno potrà essere ancora utile. Lazzari e Zaccagni? Sono stati una sorpresa anche per me. Stavano bene. Ma ci hanno detto che non erano in grado di giocare e li abbiamo mandati a casa. Formazione? I principi restano gli stessi. Cercheremo sempre giocatori di qualità, tecnica, velocità e personalità. Centrocampisti che per caratteristiche tecniche e atletiche non erano portati a pressare, lo hanno fatto per quattro anni. A maggior ragione continueremo a farlo. Problema del gol con Belotti e Immobile? Dietro di loro, purtroppo c’è poco. C’è Scamacca che non ha mai giocato una partita internazionale in un club. La speranza è che qualche attaccante salga dalla B e si metta a segnare. Ripescaggio? i andremmo come miglior squadra del ranking non qualificata e campione d’Europa. Non dico che meritiamo di andarci, ho risposto solo a una domanda. Noi non abbiamo mosso alcun passo".