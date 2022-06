Italia-Germania, Gnonto: “Che emozione essere qui, sento responsabilità. Mancini…”

Le dichiarazioni dell'attaccante dell'Italia, Wilfried Gnonto, in vista della sfida di UEFA Nations League contro la Germania

Poco prima del fischio d'inizio di Italia - Germania , sfida valevole per la nuova UEFA Nations League 2022-2023, l'attaccante dello Zurigo , Wilfried Gnonto , tra i tanti volti nuovi della nuova Nazionale azzurra del ct Roberto Mancini , è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport. Di seguito le dichiarazioni del diciottenne esterno offensivo ex Inter , in vista della gara contro la Germania , in programma allo Stadio "Dall'Ara" di Bologna.

"Sto cercando di godermi ogni minuto con questi top player. E' un'emozione fortissima ma se il mister ha deciso che io dovessi rimanere, vuole dire che ha visto qualità in me. La possibilità di indossare la maglia azzurra? Essere qui è un privilegio enorme e una grande fortuna per me. Io sono qua, sono contento di esserci e cerco di dare il massimo ogni volta che ne ho le occasioni. L'emozione di essere in Nazionale? E' un'emozione diversa dal club. Essere qui è qualcosa di unico. Siamo molto privilegiati e fortunati ad essere qua. Dobbiamo godere il momento e far vedere le nostre qualità. Possibilità di giocare? Non lo so. Dipende dal mister. Io sono qua, pronto e quando ci sarà l'occasione cercherò di dare il massimo. Responsabilità attribuite a noi giovani? Penso sia giusto ma anche un rischio. Il mister, con questo gruppo di giovani, ha preso un grande rischio ma è giusto dare questo senso di responsabilità a noi giovani perché dobbiamo crescere e dare una mano alla squadra".