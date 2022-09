Italia, Frattesi: “Scamacca mi è mancato. Inghilterra? Spinta San Siro fondamentale”

"Mi è mancato tanto, due lunghissimi mesi... E' stato un po' strano restare lontani, vivevamo praticamente insieme". Lo ha detto Davide Frattesi , intervistato ai microfoni dei canali social della Nazionale italiana in compagnia di Gianluca Scamacca . Diverse le domande alle quali ha risposto il centrocampista del Sassuolo : dal suo rapporto con l'amico ed ex compagno di squadra, approdato nel corso della sessione estiva di calciomercato in Premier League , al West Ham , alla sfida contro l' Inghilterra , in programma venerdì sera a San Siro.

LA SFIDA -"Per me quella di giugno fu la prima esperienza, la cosa bella delle nazionali è confrontarsi con altre realtà. Sarà una partita difficile come lo fu all'andata. Quanto conterà giocare in casa, a San Siro, contro l'Inghilterra? Tanto, sarà fondamentale la spinta del pubblico perché sarà sicuramente una gara difficile. Come vanno gli allenamenti? Ieri l'allenamento è andato bene, oggi faremo qualcosa in più in vista della sfida contro l'Inghilterra. Per Mazzocchi ieri grande esordio canoro? Veramente bravo, dovesse smettere domani sarebbe subito pronto per un'altra carriera (ride, ndr). Se mi trovo meglio da vertice basso o da mezzala? Mi trovo meglio a giocare in un centrocampo a tre, sicuramente", ha concluso Frattesi.