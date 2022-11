Italia: Frattesi, Scamacca e Cristante lasciano il ritiro della Nazionale

Ai forfait di Toloi ed Emerson Palmieri, si aggiungono quelli del centrocampista della Roma Bryan Cristante, del compagno di reparto Davide Frattesi e di Gianluca Scamacca. I tre hanno abbandonato Coverciano per problemi fisici, in vista delle amichevoli con Albania ed Austria. Il centrocampista del Sassuolo è da tempo alle prese con fastidi muscolari. Restano invece sconosciute le motivazioni per gli altri due calciatori.