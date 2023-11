Italia, El Shaarawy: “Gol all’Olimpico mi serviva. Ucraina? Qualificazione in ballo”

L'attaccante della Roma e della Nazionale italiana è felice di essere tornato al gol in azzurro ma è concentrato per la sfida con l'Ucraina.

Stephan El Sharaawy ha chiuso i conti nella sfida dello scorso venerdì sera contro la Macedonia del Nord. Il "Faraone" è tornato al gol in Nazionale dopo tre anni di digiuno e lo ha fatto segnando proprio al suo stadio, l'Olimpico. Questo il suo pensiero in mixed zone:

"Ritrovare il gol in azzurro è davvero una grande soddisfazione. Mi serviva, sicuramente. Poi segnare anche qui all'Olimpico... Però la cosa più importante era la vittoria, ci permette di arrivare alla sfida contro l'Ucraina non più tranquilli ma più consapevoli della squadra che siamo".

Lunedì c'è l'Ucraina - "La qualificazione è ancora tutto in ballo, servirà in questi due giorni recuperare bene e prepararci al meglio. Quella di lunedì sarà una gara molto difficile, ci giochiamo tutto e non arriviamo al match più tranquilli perché abbiamo due risultati su tre a disposizione. Bisogna andare la a vincere, a giocare come abbiamo fatto contro la Nord Macedonia".