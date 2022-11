Italia, Di Lorenzo: “Dopo l’Europeo abbassato inconsciamente il livello”

Le parole di Di Lorenzo in vista dei test amichevoli contro Albania e Austria

Intervenuto da Coverciano nel primo giorno di ritiro degli azzurri, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa. L'Italia di Mancini, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar, si prepara agli ultimi due test del 2022: le amichevoli contro Albania (16 novembre, ore 20.45 - Air Albania Stadium di Tirana) e Austria (20 novembre, ore 20.45 - Ernst Happel Stadion di Vienna).

"Per chi tifi in Qatar? Per il calcio. Spero in una bella competizione. La guarderò, che vinca il migliore. Sottovalutato le avversarie dopo l'Europeo? Quando poi si vince e si raggiunge un traguardo importante come l'Europeo tendi ad abbassare il livello di attenzione inconsciamente, può essere stato anche questo un fattore che poi ci ha portato a non qualificarci".

Sul Napoli: "Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così. Per il calcio italiano avere una società come la nostra, ma anche come le altre che partecipano alle competizioni internazionali, è una cosa bella. Speriamo sia di buon auspicio per tutto il movimento italiano. A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile, di inaspettato. Nessuno si aspettava questa nostra partenza, ma attraverso il lavoro e un gruppo unito ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Dobbiamo però continuare così, il campionato è ancora lungo".

Sulla mancata partecipazione al Mondiale: "Chiaramente in questa sosta tutti speravamo di essere al Mondiale, ma è andata così. Siamo ripartiti con grande voglia prima dell'Europeo e ora dobbiamo fare la stessa cosa. Resettare tutto, creare un nuovo gruppo e un nuovo ambiente. Sono stati piccoli episodi che hanno determinato la non qualificazione. Se ripenso alla doppia sfida con la Svizzera, alla gara di Palermo con la Macedonia... Sappiamo tutti come è andata. E' stato un percorso dove i dettagli hanno fatto la differenza".

Sull'amichevole contro l'Albania e sul rapporto con Hysaj: "Non l'ho sentito ultimamente ma con lui ho un bellissimo rapporto, non vedo l'ora di affrontarlo in campo. Sono due amichevoli ma importanti per il Ranking, vanno affrontate nella maniera giusta".