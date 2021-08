Italia, De Rossi lascia: “È stata una scelta difficile, voglio una panchina”

L'ex centrocampista e capitano della Roma ha confessato di voler intraprendere la carriera da allenatore

"È stata una scelta difficile e sarò sempre debitore verso la Nazionale ma il mio obiettivo è quello di allenare. E per quanto possa sembrare strano visto che ho solo 38 anni e non mi sono mai seduto in panchina, mi sento pronto. Rimanere in Nazionale aspettando la prima panchina a liberarsi mi sembrava scorretto verso la Federazione e Mancini".