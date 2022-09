Italia, De Rossi: “In Nazionale sto bene. Mio futuro in panchina? Manca qualcosa…”

Profilo calcistico di assoluta caratura internazionale, ex capitano della Roma dopo l'addio al calcio di Francesco Totti, Daniele De Rossi pensa al proprio Futuro. Ampiamente accostato alla possibile guida di squadre di club di Serie B come il Palermo targato City Football Group prima, e successivamente al Benevento dopo l'esonero dell'ex tecnico Fabio Caserta, l'attuale collaboratore tecnico della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, ha tracciato un bilancio consuntivo della sua esperienza tecnica al fianco del ct azzurro. Presente nello staff dell'Italia nel corso dell'Europeo conquistato da capitan Giorgio Chiellini e compagni, l'ex centrocampista romano, fortemente legato ai colori giallorossi ha concesso un' intervista nel corso del format targato Rai, "Stasera c'è Cattellan". L'attuale collaboratore tecnico di Mancini si è anche espresso sul possibile futuro da allenatore rivelando alcune indiscrezioni in merito. Di seguito le dichiarazioni del trentanovenne ex calciatore della Roma.