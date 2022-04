Italia, Chiellini annuncia l’addio alla Nazionale: “A Wembley sarà l’ultima”

Il difensore azzurro Giorgio Chiellini, 38 anni, ha annunciato l'addio alla Nazionale italiana

Dopo il successo della Juventus sul campo del Sassuolo, Giorgio Chiellini ha annunciato di aver deciso il giorno in cui scriverà la parola fine alla sua carriera in Nazionale. Chiellini vestirà per l'ultima volta la maglia numero 3 azzurra, e la fascia di capitano, il 1° giugno a Wembley in occasione di Italia-Argentina.