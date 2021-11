Italia, centravanti cercasi in vista dei playoff: occhi puntati sull’ex Palermo Lucca

Il centravanti ex Palermo, Lorenzo Lucca, potrebbe ricevere la chiamata dal ct Roberto Mancini in vista dei playoff mondiali

Lo scenario tanto temuto per gli azzurri, si è da qualche ora materializzato: l'Italia giocherà i playoff per i Mondiali 2022, li disputerà tra il 24 e il 29 marzo. A Belfast la partita con l'Irlanda del Nord - andata in scena ieri sera - è terminata 0-0, con la formazione di Mancini superata dalla Svizzera dopo il successo contro la Bulgaria, e dunque scivolata al secondo posto in classifica.

Tra pochi giorni gli azzurri conosceranno i propri avversari, ma per non fallire la qualificazione ai Mondiali del Qatar, Mancini dovrà tirare fuori un asso dalla manica. Nonostante la vittoria degli Europei, infatti, il problema centravanti nella Nazionale italiana, resta cosa ormai nota a tutti. A fare il punto sulle possibili nuove convocazioni del ct degli azzurri a tre mesi dall'inizio dei playoff, è l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che ipotizza una possibile chiamata per l'ex Palermo Lorenzo Lucca: reduce da un avvio di stagione brillante - testimoniato dalle 7 reti messe a segno tra Serie B e Nazionale U21 - che avrebbero già attirato le attenzioni del ct dell'Italia Roberto Mancini, recatosi sugli spagli del Garibaldi di Pisa per osservare il giovane centravanti nel match contro il Pordenone.

Una tentazione che potrebbe tuttavia trovare concretezza nei prossimi mesi, permettendo a Lorenzo Lucca di compiere un ennesimo balzo in avanti al culmine di un periodo brillante in cui l'ex Palermo non ha smesso di stupire.