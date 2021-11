Italia, Cannavaro: “Serve battere l’ansia, sono più dispiaciuti in Portogallo”

Le dichiarazioni dell'ex capitano campione del mondo con l'Italia, Fabio Cannavaro, in merito agli spareggi mondiali

Un sorteggio a dir poco ostico quello che ha deciso il percorso dell'Italia agli spareggi Mondiali: prima la sfida in casa alla Macedonia e in caso di passaggio del turno trasferta in Portogallo o Turchia. L'urna non è stata per nulla benevola con gli azzurri che per staccare un pass valido per il Qatar dovranno superare prima Nestorovski & Co e in seguito la banda capeggiata da Cristiano Ronaldo. In merito alle sfide che vedranno protagonisti gli uomini di Roberto Mancini il prossimo marzo, ha detto la sua Fabio Cannavaro nel corso dell'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport".