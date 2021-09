Italia-Bulgaria, Mancini: “Poco incisivi in zona gol, che errore sul gol subito!”

Le parole del tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, dopo il pareggio interno ottenuto contro la più che modesta Bulgaria

L'Italia ha impattato per 1-1 nella sfida casalinga contro la Bulgaria, un pareggio che non è per nulla un ottimo risultato in vista della trasferta in Svizzera. Gli azzurri hanno provato fino all'ultimo secondo a vincere la gara, ma la difesa bulgara si è dimostrata imperforabile. Il commissario tecnico Roberto Mancini, ai microfoni della Rai al termine della sfida del Franchi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.