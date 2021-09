Italia-Bulgaria, Bonucci: “C’è rammarico, ci rifaremo vincendo in Svizzera”

Le parole del difensore dell'Italia, Leonardo Bonucci, al termine della sfida pareggiata per 1-1 dagli azzurri contro la Bulgaria

L' Italia ha impattato per 1-1 nella sfida casalinga contro la Bulgaria , un pareggio che non è per nulla un ottimo risultato in vista della trasferta in Svizzera . Gli azzurri hanno provato fino all'ultimo secondo a vincere la gara, ma la difesa bulgara si è dimostrata imperforabile. Il difensore azzurro Leonardo Bonucci , ai microfoni della Rai al termine della sfida del Franchi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Cè rammarico, si sono chiusi dietro e non ci lasciavano spazi. Spiace perchè dopo l'11 luglio ci tenevamo a festeggiare il nuovo inizio con una vittoria davanti ai nostri tifosi, adesso pensiamo a domenica sapendo che tutte le partite restanti si dovranno vincere. Abbiamo fatto la nostra partita per intensità e aggressione, preso gol su palla in uscita mentre nella ripresa non abbiamo preso un tiro in porta. Ho visto lo spirito dell'Italia all'Europeo. Sapevamo che contro la Svizzwea dovevamo vincere entrambe le gare e così sarà, intanto andremo lì per ottenere il massimo e poi vedremo al ritorno".