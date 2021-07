Italia, Bruno Fernandes ci scherza su: “Mia figlia campione d’Europa e io no!”

L'attuale campione del Manchester United, ha parlato di come ha vissuto la vittoria all'Europeo dell'Italia

"Ho vissuto bene in Italia, è un paese che amo molto e in ogni città in cui ho giocato ho ancora tanti amici. L'Italia farà sempre parte della mia vita. La mia primogenita è nata in Italia ed è campione d'Europa. E io no! Sono felice per gli azzurri, hanno meritato di vincere giocando bene gli Europei. Invece sono triste per l'Inghilterra, il paese dove gioco adesso. Ho tanti compagni di squadra inglesi, ho vissuto emozioni contrastanti e vedere un compagno di squadra sbagliare il rigore fa veramente male. Ma ormai è andata e l'Italia non è stata una sorpresa. Prima dell'Europeo non perdeva da 25-26 partite. L'ultima che hanno perso era contro il mio Portogallo. Azzurri, non sfidateci o interromperemo la vostra striscia vincente. Comunque l'Italia ha giocato bene e sono felice per loro".