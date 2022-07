Italia, Bonucci non ha dubbi: “Non siamo andati al Mondiale per un gol”

Parola a Leonardo Bonucci . Il capitano della Juventus è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" per analizzare alcuni tematiche di interesse generale. In particolare, l'ex Milan e Bari si è soffermato sulla cocente eliminazione della Nazionale italiana dal Mondiale in Qatar . Di seguito, le dichiarazioni di Bonucci .

ITALIA- "Eliminazione più dolorosa? Quella con Mancini, perché con Ventura c’erano tante cose che non andavano. Dopo l’Europeo è stato più doloroso perché il girone era alla nostra portata. Per un gol non siamo andati al Mondiale".

DE LIGT- "No perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui. Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state poco carine. Ne abbiamo parlato dopo le va- canze e lui ha capito. Il Bayern è un grande club ma non è detto che in una squadra top sei destinato a vincere".