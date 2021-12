Italia, Bonucci: “Che bello giocare a Palermo! Ronaldo? Sa che le prende…”

Le dichiarazioni rilasciate da Leonardo Bonucci in vista della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, in programma al "Renzo Barbera"

"Ho sentito Cristiano Ronaldo e abbiamo scherzato in vista del possibile spareggio Portogallo-Italia per Qatar 2022, poi vedremo quello che succederà in campo". Lo ha detto Leonardo Bonucci, intervistato ai microfoni di Rai Sport. L'Italia di Roberto Mancini sfiderà il prossimo 24 marzo la Macedonia del Nord fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, dove gli azzurri si giocheranno l'accesso alla finalissima contro una tra Portogallo e Turchia. "Tanto Cristiano lo sa che le prende... "Dobbiamo concentrarci su quello che va fuori dal campo, poi a marzo ci ritroveremo e io sono convinto che avremmo preso di insegnamento quello che è successo in autunno e faremo due grandi partite", le sue parole.