Italia, Bonaventura: “Ci attendono partite complicate, ma non dobbiamo avere paura”

Le parola del centrocampista della Nazionale italiana, Giacomo Bonaventura, in vista della sfida di venerdì contro la Nord Macedonia.

Intervista al centrocampista della Nazionale Giacomo Bonaventura, intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' in vista della sfida contro la Nord Macedonia in programma venerdì sera. Gli azzurri, campioni d'Europa in carica, sono attesi da due sfide decisive per la qualificazione a Euro 2024.

"Sono due partite molto importanti, non saranno semplici. Quando si deve vincere per forza non è mai semplice, ma le stiamo preparando al meglio e stiamo facendo tutto ciò che c'è da fare. Ci sarà bisogno di grandi prestazioni. Sarà importante partire forte e dare subito un segnale. Non troveremo un avversario remissivo, è una squadra che prova a giocare e cerca di fare un bel calcio. Dobbiamo tirar fuori le nostre qualità".

Su cosa chiede Spalletti: "Essere uniti, essere stretti e compatti ci può dare tanti vantaggi. Soprattutto quando attaccano gli altri, ma anche per recuperare la palla e andare in attacco. Spalletti ci sta trasmettendo diversi concetti, non c'è tanto tempo ma abbiamo fatto riunioni e video per arrivare alle prossime sfide nel migliore dei modi. Non dobbiamo caricarci di troppe pressione, paure o preoccupazioni. In campo bisogno prendere decisioni velocemente e questa è una cosa che riesce bene solo quando si è tranquilli e sereni".

Sulla Fiorentina: "Quando si gode della fiducia di tutti è più facile. Anche al Milan però ho sempre giocato titolare, a parte quando ho avuto qualche problema fisico. Anche lì sono stato bene, poi se non sono riuscito a esprimermi come sto facendo adesso è anche un po' colpa mia. Sono maturato un po' più tardi ma ora sto bene, sento la fiducia di tutti. Il mio modo di giocare è cambiato rispetto ai primi anni. Sicuramente per la posizione, ma anche per il modo di giocare della squadra. Quando ero più giovane si giocava un calcio un po' diverso, si pressava di meno e si giocava più diretto in avanti. Ora invece alla Fiorentina giochiamo con più possesso palla grazie a Italiano: il calcio cambia e bisogna esser bravi nell'adattarsi".

