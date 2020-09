Italia, Belotti: “Coronavirus? Non abbassiamo la guardia, sono un po’ preoccupato…”

L’attaccante del Torino preoccupato dai nuovi contagi da Covid 19.

VIDEO Italia, Immobile sulla prossima Serie A: “Bisogna partire con la consapevolezza delle 11 vittorie di fila”

Andrea Belotti, ex centravanti del Palermo oggi in maglia granata, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Dopo una stagione deludente sotto diversi punti di vista, il bomber classe ’93 si trova in raduno a Coverciano con la Nazionale in attesa di disputare due match importanti contro la Bosnia e Olanda validi per la Nations League. Il capitano del Toro ha parlato del momento difficile che sta attraversando lui e la sua famiglia a causa del Coronavirus : “Se sono preoccupato per i nuovi contagi? Un po’ sì perché comunque in una squadra di calcio c’è sempre un contatto con altri giocatori, il rischio di contagiare e contagiarsi c’è. Penso che bisogna attenersi a tutte le precauzioni del caso. Noi tutti stiamo seguendo alla lettera ogni cosa, anche in Nazionale, con tamponi e test. Siamo sempre a contatto tra di noi e basta veramente poco”.

Torino, Linetty si presenta: “Sono in una grande squadra, ho un obiettivo in testa”

Belotti, in un secondo momento, si è poi soffermato sul difficile periodo passato a casa a causa del lockdown: “Chiusura? Un periodo che è stato abbastanza difficile, abbiamo tutti vissuto momenti di paura. Io sono stato con mia moglie in casa senza purtroppo riuscire a vedere i miei genitori perché vivono a Bergamo, la città più colpita. Ma quando ci siamo rivisti dopo tanto tempo, siamo rimasti tutto il giorno con la mascherina e non ci siamo neppure abbracciati. Mio padre temeva di contagiarmi, nonostante non avesse il virus“.

Torino, Cairo conferma: “Non rifarò l’errore dello scorso anno. Belotti? Ho una speranza”