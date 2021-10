Italia-Belgio, Mancini: “Contro la Spagna decisiva espulsione.Testa alla Svizzera!”

Le parole del commissario tecnico dell'Italia al termine della sfida di Nations League contro il Belgio

L' Italia ha superato per 2-1 il Belgio nella gara valida per la finale terzo e quarto posto di Nations League. Il commissario tecnico degli azzurri, Roberto Mancini , ai microfoni della Rai, ha commentato così il ritorno al successo dei suoi.

"L'Italia dell'Europeo lo era anche contro la Spagna, l'essere in dieci ci ha creato tanti problemi. A centrocampo abbiamo diverse soluzioni e oggi hanno dimostrato di poter fare bene, questa è una cosa positiva. Chiesa? Può giocare sia a destra che a sinistra, parliamo di un giocatore importante come Raspadori e Berardi. Svizzera? Adesso ci proiettiamo alla sfida di novembre in quel di Roma contro gli elvetici, vogliamo uno stadio pieno che ci possa dare una mano".