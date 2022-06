Italia-Argentina, Chiellini: “I tifosi stiano vicini al gruppo. Un periodo difficile”

Le dichiarazioni del capitano azzurro, Giorgio Chiellini, in seguito alla sconfitta nella Finalissima contro l'Argentina, match d'addio alla nazionale per l'ex Juventus

In seguito alla sconfitta di questa sera contro l'Argentina per 0-3, il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni della RAI, sulle difficoltà riscontrate dagli azzurri nel confronto con l'Albiceleste, oltre che essere la partita d'addio alla nazionale per il centrale ex Juventus ormai prossimo all'approdo in MLS. Di seguito le sue dichiarazioni: