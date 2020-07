Italia, anche gli azzurri tornano in campo: otto gare in due mesi, ecco avversarie e sedi

Dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, anche l’Italia di Roberto Mancini tornerà a giocare.

La Nazionale italiana, infatti, scenderà in campo tra settembre e novembre, a quasi un anno di distanza dall’ultimo impegno ufficiale, quello contro l’Armenia andato in scena allo Stadio “Renzo Barbera” di Palermo. Sono ben otto le partite che gli azzurri giocheranno in due mesi, a partire dal 4 settembre, tra la nuova edizione della UEFA Nations League e due amichevoli in vista di Euro 2021.

Nel dettaglio, gli uomini di Mancini affronteranno in Nations League la Bosnia Erzegovina (fischio d’inizio il prossimo 4 settembre allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze) e i Paesi Bassi (match che andrà in scena il 7 settembre alla “Johan Cruijff ArenA” di Amsterdam). Successivamente, nel mese di ottobre, gli azzurri sfideranno in amichevole la Moldova (mercoledì 7 ottobre allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma), la Polonia in Nations League (domenica 11 alla “Energa Arena” di Danzica) e l’Olanda (mercoledì 14 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano). Infine, sono tre le gare in programma a novembre, con le prime due che andranno in scena in Italia (le sedi verranno stabilite entro la fine di questo mese): un test amichevole con l’Estonia mercoledì 11, oltre alle ultime due sfide che decideranno le sorti del girone di Nations League: con la Polonia domenica 15 e con la Bosnia Erzegovina mercoledì 18.