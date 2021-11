Italia, Ancelotti sicuro: “Tanta sfiga per Mancini, ma arriveremo ai Mondiali”

Le parole del tecnico del Real Madrid in merito al sorteggio dei playoff mondiali dell'Italia di Roberto Mancini

Parola a Carlo Ancelotti . L'attuale tecnico del Real Madrid ha detto la sua a margine dei sorteggi che hanno decretato il gruppo playoff che l' Italia di Roberto Mancini dovrà affrontare per accedere al Mondiale del Qatar nel 2022. Un'urna poco fortunata per Chiellini e i suoi, che se passeranno il primo turno contro la Macedonia del Nord se la dovranno poi vedere con una tra Portogallo e Turchia . La banda di CR7 è l'avversario più scomodo dell'intero gruppone di squadre presenti ai playoff, con tanti giocatori capaci di incidere e fare la differenza anche in campo internazionale.

Ne è consapevole lo stesso Ancelotti, che resta tuttavia fiducioso in vista degli spareggi che si giocheranno a marzo. Il tecnico dei blancos si è particolarmente concentrato - in una lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport - sul gruppo che a suo giudizio dovrebbe affrontare il cammino per il Mondiale, anche in riferimento ai possibili oriundi che si potrebbero inserire nel gruppo di Mancini. Ecco le sue dichiarazioni: "A luglio la Nazionale fece un miracolo. E andrebbe ancora ringraziata. A livello individuale l’Italia è inferiore a Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Belgio. In estate trovò le motivazioni e le condizioni atletiche e mentali giuste, Mancini preparò benissimo le partite e ottenne un risultato eccezionale. Sorteggio complicato, ma ce la facciamo. I nuovi oriundi? Sarebbe più giusto andare ai Mondiali con l’intero gruppo degli Europei, ma non sono il commissario tecnico e non sto vivendo il momento del calcio italiano".