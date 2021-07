Italia, ag. Spinazzola: “Leonardo è serenissimo, abbiamo una sola certezza”

Le parole dell'agente di Leonardo Spinazzola, Davide Lippi, dopo l'infortunio che ha rimediato il suo assistito a Euro 2020

Leonardo Spinazzola ha chiuso anzitempo l'Europeo a causa di un brutto infortunio che ha determinato la rottura del tendine d'Achille. Il laterale dell 'Italia e della Roma rientrerà come minimo tra cinque mesi, l'agente dello stesso si è però mostrato fiducioso per il futuro del proprio assisto. Le parole di Davide Lippi rilasciate a tuttomercatoweb.com.

"Sono qui per le ultime situazioni relative ad Hakimi, Nandez non c'entra nulla. Non lo rappresento. Chiellini e il rinnovo con la Juve? Ancora non è fatta. Spinazzola è serenissimo, anche se siamo tutti molto dispiaciuti per l'accaduto e allo stesso tempo carichi, siamo certi che tornerà più forte di prima, abbiamo avuto anche garanzie mediche, non è una frase fatta. Hakimi? È un grandissimo giocatore, farà grandissime cose anche là".