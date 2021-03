Italia, Acerbi: “Siamo una Nazionale europea, con gioventù e qualità. Chiellini eterno, feeling con Bonucci”

La vittoria era importantissima per iniziare nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo leggermente sofferto, ma è solo il primo passo per fare un grande girone

Intervenuto in conferenza stampa da Parma, dove ieri la Nazionale italiana ha battuto per 2-0 l’Irlanda del Nord, il difensore azzurro, Francesco Acerbi, ha parlato così in vista delle prossime sfide della selezione di Roberto Mancini. Di seguito le dichiarazioni del centrale di difesa della Lazio e della Nazionale.

COSTRUZIONE DAL BASSO – “Questa è una Nazionale tecnica, forse per questo si cerca sempre di giocare la palla. Naturalmente si cerca di non sbagliare, ma è normale che in certi frangenti bisognerebbe andare più in sicurezza. Ma giocatori per palleggiare ce li abbiamo. La fase difensiva è ottima, abbiamo grandi difensori esperti e stiamo facendo un percorso di grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi”.

LA DIFESA AZZURRA, PUNTO DI FORZA – “Chiellini è eterno e ha grande esperienza. Con Bonucci ho un buon feeling e sappiamo cosa fare, io cerco sempre di farmi trovare pronto. Siamo una squadra europea visto che ci sono giocatori che militano in grandissime squadre europee come Verratti, Emerson e Jorginho. Siamo un mix di gioventù e grandi qualità che il mister e lo staff sono stati in grado di amalgamare bene. Ma è sempre il gruppo a fare la differenza, in Nazionale come nei club, ci si aiuta sempre tutti e questo ti fa approcciare la gara con sicurezza”.

TRA MONDIALI 2022 ED EUROPEI – “Pensiamo partita dopo partita, ora c’è la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali. Certo, confrontarsi con le squadre più forti è sempre bello e se vuoi andare avanti prima o poi devi incontrarle tutte”.

CASO TAMPONI LAZIO – “Io penso solo a giocare, non sono quello che decide”.