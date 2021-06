Italia, 26 convocati per Euro 2020: Pessina resterà aggregato al gruppo. I dettagli

La lista è pronta.

Nella serata di ieri è stata resa nota la lista definitiva dei ventisei calciatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini verso Euro 2020. Scelte che inevitabilmente continuano a fare discutere.

Tre le esclusioni, con il CT che ha deciso di richiamare Gianluca Raspadori del Sassuolo, che aveva lasciato il ritiro per raggiungere l’Under 21, eliminata dagli Europei alla luce della sconfitta contro il Portogallo. Gli esclusi sono Gianluca Mancini della Roma, Matteo Politano del Napoli e Matteo Pessina dell’Atalanta. Se i primi due hanno già lasciato il ritiro azzurro di Coverciano, Pessina resta invece aggregato al gruppo.

La lista dei convocati, in caso di gravi infortuni o positività al Covid, potrà ancora essere modificata fino a Italia-Turchia, prima partita dell’Europeo in programma venerdì 11 giugno. Dall’inizio della competizione in poi, in presenza di defezioni, sarà possibile sostituire soltanto i portieri.

Ecco i 26 convocati con rispettivi numeri di maglia:

PORTIERI

21 Gianluigi Donnarumma (Milan);

26 Alex Meret (Napoli):

1 Salvatore Sirigu (Torino)

DIFENSORI

15 Francesco Acerbi (Lazio);

23 Alessandro Bastoni (Inter);

19 Leonardo Bonucci (Juventus);

3 Giorgio Chiellini (Juventus);

2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli);

13 Emerson Palmieri (Chelsea);

24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain);

4 Leonardo Spinazzola (Roma);

25 Rafael Toloi (Atalanta)

CENTROCAMPISTI

18 Nicolò Barella (Inter);

16 Bryan Cristante (Roma);

8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea);

5 Manuel Locatelli (Sassuolo);

7 Lorenzo Pellegrini (Roma);

12 Stefano Sensi (Inter);

ATTACCANTI

9 Andrea Belotti (Torino);

11 Domenico Berardi (Sassuolo);

20 Federico Bernardeschi (Juventus);

14 Federico Chiesa (Juventus);

17 Ciro Immobile (Lazio);

10 Lorenzo Insigne (Napoli);

22 Giacomo Raspadori (Sassuolo)