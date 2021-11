Irlanda-Italia Under 21, azzurrini per la vetta: Nicolato punta sull’ex Palermo Lucca

Le formazioni ufficiali della sfida tra Irlanda e Italia Under 21, valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2023

Oltre alla delicatissima sfida della Nazionale maggiore guidata dal ct Roberto Mancini che affronterà la Svizzera del commissario tecnico Murat Yakin, oggi sarà di scena anche l'Italia Under 21 di Nicolato. Gli azzurrini saranno impegnati nel confronto contro i pari età dell'Irlanda nella quinta gara del gruppo F, valevole per le prossime qualificazioni agli Europei Under 21 2023, che si disputeranno in Georgia e Romania. L'impegno di Dublino, in programma alle 18.30, darà la possibilità all'Italia - seconda in classifica con dieci punti -, di poter agguantare l'attuale capolista Svezia, a +1 dagli azzurrini.