Inghilterra, Rice: “Concentrato per fare bene. Italia? Un onore affrontarla”

"Negli ultimi anni mi sento di essere cresciuto, ma come giocatore sai che devi sempre migliorare. sono giocane e sto ancora imparando ma ho il privilegio di aver giocato già molte partite importanti sia in Nazionale che col club. Ora sta a me fare un altro passo in avanti e migliorare ancora, capire fin dove posso arrivare, dare sempre il massimo contro ogni avversario, tutte le volte che indosso la maglia dell'Inghilterra e del West Ham. Non penso al mio futuro in un top club, sono il capitano degli Hammers, per me è un privilegio enorme a 24 anni e ho ancora molto da imparare. Sono concentrato sul fare bene col club e con la Nazionale. I complimenti di Verratti e Southgate fanno piacere. Sarà un onore scendere in campo con questi grandi giocatori".