Inghilterra-Italia, Southgate avvisa Spalletti: “Basta un pari? Vogliamo vincere”

Le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico dell'Inghilterra alla vigilia del match: "Da Euro 2020 siamo cresciuti".

"Alla fine il primo obiettivo è qualificarsi per l'Europeo". Così Gareth Southgate, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia di Luciano Spalletti, in programma martedì 17 ottobre alle ore 20:45 a Wembley. A quota 13 punti della classifica del Gruppo C, all'Inghilterra basterà un pareggio contro gli Azzurri per qualificarsi a Euro 2024.

"Le nostre prestazioni all'inizio del girone ci hanno messo in una posizione di forza. Anche se la prima cosa che vogliamo fare è vincere la partita e giocare bene. Euro 2020? Da allora abbiamo fatto un viaggio lunghissimo e siamo cresciuti, non penso solo per quello che è successo in quella partita. In due anni sono successe tante cose: abbiamo sicuramente imparato da quella partita, ma anche dalle partite che abbiamo affrontato dopo, comprese quelle contro l’Italia. Non vediamo l'ora che arrivi domani perché è una partita di alta qualità con il tutto esaurito a Wembley. Queste sono le notti che vuoi goderti", le sue parole.

"Sceglierò sempre i migliori giocatori per la squadra, quelli che ci danno le migliori possibilità di vincere, a meno che non ci sia qualcosa che non sia appropriato. La gente potrebbe non essere d'accordo con il trasferimento di Henderson in Arabia Saudita data la sua posizione pro LGBT, ma non credo che questo sia un motivo per non sceglierlo e non è un motivo per fischiarlo. Vorremmo i tifosi con noi. Se scegliessi i giocatori in base ad un concorso di popolarità, la squadra avrebbe un aspetto diverso. Maguire riceverà una buona accoglienza", ha concluso il CT inglese.

