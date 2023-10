Inghilterra-Italia, probabili formazioni: tocca a Scamacca, Frattesi e Udogie dal 1′

La sfida Inghilterra-Italia valevole per le qualificazioni a Euro 2024 è in programma alle ore 20:45 a Wembley.

E' il giorno della verità. Alle ore 20:45, a Wembley, l'Italia di Luciano Spalletti affronterà l'Inghilterra in occasione della gara valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Sicurezza rafforzata attorno allo stadio alla luce dell'attentato di ieri a Bruxelles in cui sono stati colpiti (e uccisi) due tifosi svedesi prima del fischio d'inizio di Belgio-Svezia.

Una partita delicata; "una prova per misurare a che punto siamo", ha dichiarato il commissario tecnico azzurro alla vigilia, in sede di conferenza stampa. "Non dobbiamo andare alla ricerca di cose facili perché la zona di comfort è quella che fa morire i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. Devi essere nelle situazioni che ti permettono di crescere, di misurarti per andare ad un livello superiore. E questa è la partita ideale", le sue parole.

Di fatto, l’Inghilterra è già qualificata ed un pareggio darebbe agli uomini di Gareth Southgate la matematica certezza di partecipare al prossimo Europeo. Resta un posto, dunque, tra Italia e Ucraina, entrambe a dieci punti. Con l'Ucraina, oggi in campo contro Malta, virtualmente a quota tredici. Pertanto, l'obiettivo degli Azzurri tra Inghilterra e Macedonia sono proprio i tredici punti, considerando che l'ultima partita in programma è Ucraina-Italia.

Quello di Wembley è il quinto confronto negli ultimi due anni con l’Inghilterra. Se in Nations League l’Italia ha ottenuto un pareggio ed un successo, vincendo il gruppo e condannando gli inglesi alla retrocessione in Lega B, lo scorso marzo a Napoli è stata la squadra di Southgate ad imporsi per 2-1 nella prima gara del girone. Intanto, per l'occasione, Spalletti punterà ancora una volta sul 4-3-3, con il CT pronto a confermare solo tre titolari rispetto alla gara andata in scena sabato sera al "San Nicola" di Bari. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI — INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Henderson/Phillips, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford. CT: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. CT: Spalletti.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-ITALIA IN TV — La sfida Inghilterra-Italia sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

