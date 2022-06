Inghilterra-Italia, probabili formazioni: Mancini punta su Cancellieri, Sterling…

Sarà un match romantico per gli azzurri, che affronteranno la selezione britannica a distanza di undici mesi: l'ultimo confronto tra Italia ed Inghilterra risale al 11 luglio 2021. L'incontro che metteva in pallio la finale di Euro 2020 disputato al "Wembley Stadium" di Londra, vide gli ospiti, inizialmente in svantaggio grazie al gol di Luke Shaw , pareggiare il risultato con Bonucci, portando di fatto la sfida con l'Inghilterra ai calci di rigore, poi vinti dagli uomini di Mancini, in particolare grazie alle decisive parate di Gianluigi Donnarumma .

Altra serata di Nations League per il ct ex Inter e Zenit, che servirà come ennesimo banco di prova per testare i volti nuovi dell'Italia, dopo le buone impressioni destate nelle sfide contro la Nazionale tedesca e quella ungherese. Probabile esordio dal primo minuto per il giovane esterno offensivo dell'Hellas Verona, Matteo Cancellieri, autore di 2 reti ed un assist in 14 presenze nella sua prima esperienza con il club veneto nella stagione appena terminata. Per completare la linea d'attacco, il commissario tecnico valuta il rilancio del centravanti del Sassuolo, Gianluca Scamacca, come terminale offensivo, supportato dall'altro giocatore scaligero, Gianluca Caprari, protagonista assoluto con i veneti quest'anno totalizzando 12 reti e 7 assist in 35 gare disputate. Sulla linea di centrocampo, il calciatore della Juventus Manuel Locatelli nei panni di regista, con Tonali e Pessina che dovrebbero rilevare Pellegrini e Barella. Per quanto concerne il reparto arretrato, confermato l'impiego tra i pali di Donnarumma, che potrebbe vedere davanti a lui una linea difensiva composta da Florenzi, G. Mancini, Acerbi e Spinazzola.