Gravina: “Progetto Mancini ancora valido. Verratti? Ho un dispiacere”

Le dichiarazioni del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, circa i temi più attuali legati al futuro della Nazionale italiana

Parola a Gabriele Gravina. Il numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio è intervenuto ai microfoni di Rai 3 per analizzare le tematiche più scottanti legate all'attualità e al futuro dell'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri non prenderanno parte al prossimo Mondiale in Qatar a causa dell'eliminazione per mano della Macedonia del Nord rimediata al "Renzo Barbera" di Palermo. Tra i tanti temi sviscerati, Gravina si è soffermato su Verratti e sul futuro dell'ex tecnico dell'Inter. Di seguito, le sue dichiarazioni.