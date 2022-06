Germania-Italia, Mancini: “Possiamo pescare ovunque, Serie A o B. Scamacca…”

Quarto appuntamento in Nations League per l' Italia , imbattuta nelle prime tre gare contro Germania, Ungheria e Inghilterra . Per gli azzurri primo posto nel gruppo 3 con una vittoria e due pareggi, ora la trasferta in casa dei tedeschi. Alla vigilia del match, in programma domani 14 giugno alle 20:45, il commissario tecnico Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Credo che metterò giocatori freschi. È l'ultima e non è facile. Giovani? Pensavo potessero fare un po' più di fatica, essere comunque giocatori che hanno fatto poco insieme, erano alle prime volte... La personalità avuta dai più giovani. Credo sia stato positivo, abbiamo fatto un buon lavoro ma c'è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l'altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però. Noi possiamo pescare ovunque, in B ci sono calciatori di A che sono andati in prestito, perché in quel momento non li ritengono pronti. È una opinione. Si può andare in B, nelle Primavere, non è detto. Ci sono stati esempi nella storia: alcuni sono passati direttamente alla prima squadra e molto presto in Nazionale. Trovarli ne troveremo. Scamacca? Vediamo la condizione fisica, quando è uscito era distrutto. Vediamo come sta. Germania? Loro giocano bene, credo che rispetto al passato forse anche meglio. Hanno talmente tanti giocatori di talento, sono come gli inglesi... Tengono il campo, stanno alti, pressano. Tecnicamente hanno un possesso palla ottimo. È una delle migliori squadre".