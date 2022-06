Germania-Italia, Mancini: “Non ho stupito nessuno. Giovani? Per loro la nazionale…”

Pochi minuti e sarà Germania-Italia, quarto appuntamento della Nations League per gli azzurri. Primi in classifica nel gruppo 3 con i tedeschi, l'Inghilterra e l'Ungheria, gli uomini di Roberto Mancini puntano alla conquista del girone e della final four. Prima del match, il ct azzurro è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, di seguito le sue dichiarazioni:

"L'Italia dovrà cercare di fare la sua partita come sempre. Quando attacca, provare ad essere più offensiva con più giocatori a chiudere l'azione e riuscire a pressare alta. Non sarà semplice, la Germania è una grandissima squadra. Non credo di aver stupito nessuno. Nel calcio bisogna vincere. La mentalità anche fuori casa deve essere pressare e cercare di vincere. Quando faremo questo avremmo fatto un bel passo avanti. Cosa ho detto ai giovani? Nulla. Per un giovane arrivare in Nazionale, senza aver fatto molto nella carriera, è un grande regalo. Ora sta a loro confermarsi. Questi giovani sono bravi".