FOTO Palermo, restyling “Barbera”: nuovo maxi schermo in vista di Italia-Macedonia

In vista della gara valevole per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, sono iniziati i lavori di installazione dei nuovi maxi schermi allo Stadio "Renzo Barbera"

Il "Renzo Barbera" si rifà il look in vista dell'importante impegno che attende l'Italia di Roberto Mancini contro la Macedonia del Nord. La gara, valevole per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, che si disputeranno in Qatar nel novembre 2022, è in programma il prossimo 24 marzo proprio nel capoluogo siciliano.

Come anticipato dalla redazione di Mediagol.it, dopo la risemina del terreno di gioco - che ha sensibilmente migliorato le condizioni del manto erboso - l'inizio dei lavori per la realizzazione di appositi spazi destinati ai nuovi sky box ed il restyling dell'area spogliatoi, nelle ultime ore è stato installato presso l'impianto di viale del Fante un nuovo maxi schermo di ultima generazione, posizionato in Curva Nord. E nei prossimi giorni ne verrà installato un secondo in Curva Sud.

Di seguito, la foto: