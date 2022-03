Flop Italia, Capello: “Calcio troppo lento. La Macedonia una squadra mediocre ma…”

Capello commenta così l'eliminazione dai playoff per i prossimi Mondiali in Qatar dell'Italia di Mancini, sconfitta al "Barbera" di Palermo

"Giochiamo troppo lenti. Non siamo veloci, la palla saltella quando viene fatto un passaggio e questo non è accettabile. Il calcio è più agonismo e più velocità: dobbiamo cambiare mentalità. Questo voler tenere la palla con un possesso inutile e noioso non ci serve più. Copiamo i tedeschi, i quali dicono che in 15 secondi si deve recuperare il pallone e tutti devono scattare per fare questo, poi una volta recuperato ripartono in attacco. Il calcio italiano ha una velocità lenta. Mi dispiace dire tutto questo perché eravamo esaltati dopo quello che avevamo fatto a Londra all'Europeo, ma ci siamo addormentati e gli altri continuano ad andare più forte. Anche fisicamente contro la Macedonia, che è una squadra mediocre, abbiamo sofferto e ci sarà un motivo".