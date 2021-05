FIGC, Gravina: “Viviamo un momento difficile, un taglio economico può cambiare tutto”

Il taglio degli stipendi un’opzione ancora realizzabile.

Queste le parole di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC intervenuto in merito all’attualissimo tema del taglio degli stipendi applicato al calcio italiano. Una manovra economica necessaria, che dovrebbe andare a influenzare il guadagno complessivo di giocatori e allenatori a partire dalle prossime stagioni. Un taglio netto, ma che dovrebbe risultare oltremodo decisivo al fine di rifondare solide basi per il futuro del panorama calcistico del Bel Paese.

Ecco, di seguito, le parole di Gravina, rilasciate nel corso di un’intervista esclusiva concessa all’agenzia ANSA.

“Ha detto bene Dal Pino: stiamo vivendo un momento difficile, molto complesso, per questo è giusto che tutti facciano la loro parte. La Federazione si è fatta parte attiva di un processo di riforma complessivo che miri a mettere in sicurezza il sistema, incentivando da una parte una politica dei costi più virtuosa, dall’altra sensibilizzando tutti i protagonisti del calcio, in primis calciatori e allenatori, verso un’auspicabile assunzione di responsabilità che tenga conto dell’emergenza economico-finanziaria che attanaglia i club. Su questi temi, il tavolo tecnico convocato lo scorso venerdì rappresenta la base di partenza per un dialogo produttivo”.